İran'ın İsrail'e saldırıları sonrası 32 binden fazla hasar tazminat başvurusu yapıldı
İran’ın füze saldırılarının ardından İsrail'de hasar bilançosu netleşmeye başladı. Kanal 7 televizyonuna göre, savaşın başından bu yana hükümete bağlı Tazminat Fonu’na 32 binden fazla başvuru yapıldı. Başvuruların büyük bölümü bina ve araç hasarlarıyla ilgili. İran saldırıları nedeniyle evleri zarar gören 10 binden fazla kişi ise tahliye edildi.
İsrail merkezli Kanal 7 televizyonunun haberine göre, hükümete bağlı Tazminat Fonu'na, savaşın başlangıcından bu yana toplam 32 bin 717 başvuru ulaştı.
Açıklamada, bu başvuruların 26 bin 523'ünün bina hasarı, 2 bin 902'sinin araç hasarı ve 3 bin 268'inin ekipman zararları nedeniyle yapıldığı belirtildi.
10 bin 630 kişi tahliye edildi
Haberde ayrıca, İran'dan fırlatılan füzeler nedeniyle evleri ağır hasar gören 10 bin 630 kişinin tahliye edildiği ifade edildi.
İran, ABD'nin Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerine düzenlediği hava saldırısının ardından, İsrail'in orta ve kuzey bölgelerine yönelik yeni bir füze saldırısı başlatmıştı.