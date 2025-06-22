İran'ın İsrail'e saldırıları sonrası 32 binden fazla hasar tazminat başvurusu yapıldı

İsrail merkezli Kanal 7 televizyonunun haberine göre, hükümete bağlı Tazminat Fonu'na, savaşın başlangıcından bu yana toplam 32 bin 717 başvuru ulaştı.

Açıklamada, bu başvuruların 26 bin 523'ünün bina hasarı, 2 bin 902'sinin araç hasarı ve 3 bin 268'inin ekipman zararları nedeniyle yapıldığı belirtildi.

10 bin 630 kişi tahliye edildi

Haberde ayrıca, İran'dan fırlatılan füzeler nedeniyle evleri ağır hasar gören 10 bin 630 kişinin tahliye edildiği ifade edildi.

İran, ABD'nin Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerine düzenlediği hava saldırısının ardından, İsrail'in orta ve kuzey bölgelerine yönelik yeni bir füze saldırısı başlatmıştı.