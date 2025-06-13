'İran'ın kalbine' sızdılar! İsrail medyasından çarpıcı iddia: MOSSAD İran'da üs kurdu

İsrail medyasında yer alan haberlerde, İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD'ın İran topraklarında kapsamlı bir operasyon yürüttüğü ileri sürüldü. The Times of Israel gazetesine konuşan üst düzey bir güvenlik yetkilisi, Tahran yakınlarında bir insansız hava aracı (İHA) üssü kurulduğunu, bu İHA’ların gece boyunca aktive edilerek İran'dan İsrail’i hedef alan füze rampalarının vurulduğunu söyledi.

Yetkili, operasyonun İsrail ordusu (IDF) ve MOSSAD tarafından uzun süredir planlandığını ve İran’ın nükleer ile füze programlarına karşı hazırlandığını ifade etti. Haberde ayrıca, silah sistemleri taşıyan özel araçların İran’a sızdığı, bu sistemlerin İran’ın hava savunmasını devre dışı bıraktığı ve böylece İsrail savaş uçaklarının İran hava sahasında üstünlük ve hareket serbestisi kazandığı belirtildi.

Güvenlik yetkilisi, MOSSAD’a bağlı komandoların İran’ın merkezindeki uçaksavar üslerine yakın bölgelerde hassas füzeler konuşlandırdığını da aktardı. Bu operasyonların, İran topraklarında aktif olan ileri teknoloji sistemleri, özel kuvvet unsurları ve sahadaki ajanlar sayesinde gerçekleştirildiği ifade edildi.

İddiaya göre operasyonlar, yerel istihbarat tarafından tespit edilmeden yürütüldü.