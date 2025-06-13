İran'ın misilleme saldırısı coşkuyla kutlandı

İsrail ordusu, İran'ın nükleer programını vurmak için önleyici, hassas ve kombine bir saldırı başlattı. Saldırılarda Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ve Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami öldürülürken çok sayıda bilim adamı da hayatını kaybetti.

İran Dini Lideri Hamaney saldırıların ardından, "İran yarım yamalak bir tepki ile yetinmeyecek. İran Silahlı Kuvvetleri, İsrail’i çaresiz bırakacak ve kötü niyetli siyonist oluşumu acınacak bir hale getirecek" açıklaması yaptı. Açıklamanın ardından Türkiye saati ile 21.00'da İran, İsrail'e karşı misilleme saldırısı başlattı. Yaklaşık 150 balistik füzenin ateşlenirken İsrail tarafından 7'sinin Tel Aviv'e isabet ettiği bilgisi geçti.

Futbol maçı izler gibi dev ekranda izlediler

Başkent Tahran'ın İnkılap Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi İran'ın İsrail'e füze saldırısını tekbirlerle karşılayarak sevinç gösterisinde bulundu.

İran ve Filistin bayrakları ile Hizbullah flamaları taşıyan İranlılar, silahlı kuvvetler yetkililerine teşekkür etti.

Tahranlılar, meydanda kurulan dev ekranda İsrail'e düzenlenen füze saldırılarına dair görüntüleri izledi.

Öte yandan ülkenin birçok kentinde de halkın meydanlarda kutlamalar yaptığına ilişkin görüntüler devlet televizyonunda yayımlandı.