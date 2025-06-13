İran'ın misillemesine karşı İsrail'den önlem! Netanyahu'nun uçağının Atina'ya indiği iddiası

İsrail'in İran'a yönelik saldırısının ardından bölgede tansiyon yüksek seyrini sürdürürken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun uçağıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İsrail basını, Başbakan Netanyahu'nun resmi uçağının, İran'ın olası misillemelerine karşılık önlem amacıyla Ben-Gurion Havalimanı'ndan kalkış yaptığını yazdı.

Cumhurbaşkanı Herzog tarafından da kullanılıyor

Haberlere göre, uçak, İsrail Hava Kuvvetleri Sözcüsü Effie Defrin'in İran saldırılarına ilişkin açıklamasından önce Tel Aviv'den havalandı. Söz konusu uçağın Netanyahu'nun yanı sıra İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un da zaman zaman resmi temaslarında kullandığı bilgisi yer aldı.

İddialara göre uçak, güvenlik gerekçesiyle Yunanistan'ın başkenti Atina'ya iniş yaptı. Bu gelişme, olası İran misillemesine karşı alınan bir önlem olarak değerlendirildi.

2024 yılında da Nevatim Hava Üssü'ne götürülmüştü

Uçağın daha önce, 2024 yılında İran'ın gerçekleştirdiği saldırılar sırasında da korunmak amacıyla Nevatim Hava Üssü'ne götürüldüğü hatırlatıldı. İsrail makamlarından ise konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.