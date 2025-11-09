İran'ın petrol ihracatı 2018'den bu yana en yüksek seviyede

İran'ın ham petrol ihracatının, ABD'nin 2018'de yeniden yürürlüğe koyduğu yaptırımların ardından ilk kez günlük 2 milyon 230 bin varile ulaştığı bildirildi.

İran Petrol Bakanlığı verilerine göre, 21 Eylül-21 Ekim tarihleri arasındaki dönemde ülkenin toplam petrol ihracatı 66 milyon 800 bin varili aştı. Böylece günlük ortalama ihracat 2 milyon 230 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

Küresel petrol taşımacılığını takip eden TankerTrackers verileri de bu rakamı doğruladı. Kuruluş, İran'ın son dört haftada günde yaklaşık 2,3 milyon varil ham petrol ihraç ettiğini belirterek, bu düzeyin 2018'in ilk yarısından bu yana ilk kez görüldüğüne dikkat çekti.

milyon varilin altına düşmüştü

ABD'nin Mayıs 2018'de yaptırımları yeniden devreye almasının ardından, İran hem üretim hem ihracat kapasitesinde ciddi düşüş yaşamış, günlük üretim 2 milyon varilin altına gerilemişti.

Son dönemde özellikle Çin'e yapılan satışlar sayesinde ihracatın yeniden artış eğilimine geçtiği ve ülkenin günlük ortalama 1,9-2 milyon varil bandına geri döndüğü kaydedildi.