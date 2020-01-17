İran'ın saldırısında 11 ABD askeri yaralandı
CENTCOM, General Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İran'ın Irak'taki ABD üslerine düzenlediği füze saldırılarında 11 ABD askerinin beyin sarsıntısı geçirdiğini açıkladı.
Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin suikaste uğramasının ardından İran'ın Irak'ta bulunan 2 ABD askeri üssüne düzenlediği füze saldırılarında 11 ABD askerinin yaralandığı açıklandı.
Arap medyasında yer alan bilgilere göre, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Albay Sözcüsü Bill Urban, 8 Ocak'ta meydana gelen saldırılarda 11 ABD'linin yaralandığını doğruladı. Urban, yaralanan 8 askerin tedavi için Almanya'ya, 3 askerin ise Kuveyt'e gönderildiğini söyledi.
İran saldırısından 5 gün sonra el Esed Üssü - Fotoğraf: AP/Kasım Abdulzahra
Bill, askerlerin beyin sarsıntısı geçirdiğini bildirdi.
Irak'ta ABD'nin düzenlediği drone saldırısı sonucu İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Irak'ta bulunan halk gücü Haşdi Şabi'nin Komutan Yardımcısı Mehdi el-Mühendis ile birlikte 7 kişi hayatını kaybetmişti.
İran, saldırıya misilleme olarak, ABD'nin Irak'ta bulunan Ayn el Esed ve Erbil üslerine 22 tane balistik füzeyle saldırı düzenledi.
Saldırı sonrası, İran 80 ABD askerinin öldürüldüğünü iddia etmiş, ABD Başkanı Donald Trump ise saldırıda hiçbir ABD'linin zarar görmediğini söylemişti.
Üste bulunan ABD'lilerin saldırı öncesi sığınaklara girdiği bildirilirken, atılan çok sayıda füzenin etkisiyle üsler kullanılamaz hale gelmişti.