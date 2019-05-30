'İran'ın saldırısının delilleri BMGK'ya sunulacak'

30 Mayıs 2019

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Orta Doğu ile Kuzey Afrika ülkelerinde Arapça yayın yapan, ABD merkezli El-Hurra kanalına açıklamalarda bulundu.

Bolton, "Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) sahilinde gemilere yapılan saldırıların arkasında İran'ın olduğuna dair deliller BMGK'ya sunulacak." dedi.

ABD'nin bölgeye askeri takviyeler göndermesi ve duruma hızlı bir şekilde karşılık vermesinin İran'ın caydırılmasına katkı sağladığını aktaran Bolton, İran'ın ABD misyonlarını hedef almasının büyük bir hata olacağını, böyle bir tutumun da müzakere isteğiyle uyuşmayacağını ifade etti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, bölgedeki güvenlik krizini görüşmek üzere önceki gün BAE'ye gitmişti.

Resmi temasları kapsamında BAE'yi ziyaret eden Bolton, dün başkent Abu Dabi'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Fuceyra Limanı yakınlarında 4 ticari gemiye yapılan saldırının arkasında İran'ın olduğunu iddia etmişti.

Gemilere yönelik saldırının arkasında "neredeyse kesin bir şekilde" İran'ın yerleştirdiği deniz mayınlarının olduğunu ileri süren Bolton, "Bunu başka kim yapabilir? Nepal'den birileri mi?" ifadelerini kullanmış, soruşturmanın devam ettiğini gerekçe göstererek herhangi bir kanıt sunmaktan kaçınmıştı.

Bolton ayrıca ABD'nin, İran tarafından saldırıya uğraması halinde sert karşılık vereceklerini belirterek, "Bu tür eylemlerin ABD'den çok güçlü bir karşılık göreceği çok nettir." ifadelerine yer vermişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi ise Bolton'ın Tahran'a yönelik suçlamalarını reddetmişti.

Kaynak: AA