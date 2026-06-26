İran'ın Sirik kentinde patlama sesleri: ABD medyasından "saldırı" iddiası

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İran devlet televizyonunun aktardığı bilgilere göre, Hürmüz Boğazı'nın stratejik noktasında yer alan Sirik kentinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama sesleri işitildi. Resmi makamlar patlamaların kaynağına ya da hasar durumuna ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Diğer yandan, bölgedeki hareketliliğin ardından ABD medyasından çarpıcı bir iddia geldi. Axios haber sitesinin askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD Silahlı Kuvvetlerinin Hürmüz bölgesinde yer alan bazı İran hedeflerine hava saldırıları düzenlediği öne sürüldü.

Stratejik Hürmüz Boğazı'nın girişinde yer alan ve askeri açıdan kritik bir konumda bulunan Sirik kentindeki gelişmelere ilişkin Pentagon ve İran makamlarından henüz resmi bir açıklama gelmedi.