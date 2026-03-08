İran'ın yeni dini lideri seçildi!

İran Uzmanlar Meclisi, ülkenin yeni dini liderinin belirlenmesi konusunda uzlaşmaya varıldığını duyurdu.

İranlı yetkililer ayrıca güvenlik gerekçelerini öne sürerek yeni liderin isminin daha sonra açıklanacağını bildirdi.

Mücteba Hamaney iddiaları gündeme gelmişti

Son günlerde Uzmanlar Meclisi üyelerinin çevrim içi toplantılar yaptığı ve İran lideri Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'in yeni lider olarak belirlendiği yönündeki iddialar kamuoyuna yansımıştı.

Trump'tan açıklama

Donald Trump, Mücteba Hamaney'in yeni lider olarak öne çıkmasına yönelik iddialara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Trump, "İran'da en olası halef Mücteba Hamaney ama bu kabul edilemez. Hamaney'in politikalarını devam ettirecek ve ABD'yi beş yıl sonra yeniden savaşa zorlayacak bir İran lideri istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Dini liderlik süreci nasıl işliyor?

İran Anayasası'nın 111. maddesine göre, liderin ölümü, istifası veya görevden alınması halinde Uzmanlar Meclisi en kısa sürede yeni lideri seçmek ve ilan etmekle yükümlü bulunuyor.

Yeni lider belirlenene kadar yürütme görevi geçici bir kurul tarafından üstleniliyor. Bu kurul; Cumhurbaşkanı, Yargı Erki Başkanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi'nin seçeceği Anayasayı Koruyucular Konseyi üyeleri arasından biri fakih olmak üzere üç kişiden oluşuyor.