İranlı bakan Abbas Erakçi'nin Türkiye'ye geliyor
Dışişleri Bakanlığı, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin bu hafta Türkiye'ye geleceğini açıkladı. Bakanlığın açıklamasında Erakçi'nin ziyaret sebebi açıklanmazken, ziyaret planının Suriye'de HTŞ militanlarının saldırısının ardından gelmesi dikkat çekti.
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Dışişleri Bakanlığı, bugünkü açıklamasında İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildirdi.
İranlı bakan 2 Aralık Pazartesi günü Türkiye'ye ziyarette bulunacak. Bakanın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşmesi bekleniyor.
Dışişleri'nin açıklamasında Erakçi'nin neden Türkiye'yi ziyaret ettiği bilgisi yer almadı.
Ancak İranlı bakanın ziyaretinin Suriye'deki gelişmelerin ardından gelmesi dikkat çekti.