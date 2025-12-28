İranlı hacker grubu, Netanyahu'nun Özel Kalem Müdürü'nün telefonunu hackledi

İran bağlantılı "Hanzala (Handala)" adlı hacker grubu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Özel Kalem Müdürü Tzachi Braverman'a ait cep telefonuna erişim sağladığını ve bazı gizli bilgilere ulaştığını öne sürdü.

Söz konusu iddia, grubun X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımla gündeme getirildi. Paylaşımda, "Bibi Gate" adı verilen siber saldırı kapsamında Braverman'ın telefon rehberine ait 110 sayfalık verinin ele geçirildiği ileri sürüldü.

"Her şey elimizde"

Hacker grubunun açıklamasında, Netanyahu'nun güvenlik ekibinde yer alan bazı kişilerin bilgilerine de ulaşıldığı iddia edilerek şu ifadelere yer verildi:

"Her şey elimizde. Şifreli sohbetler, gizli anlaşmalar, utanç verici ahlaki ve mali kaçamaklar, güç istismarı, şantaj, rüşvetler. Yıllarca, Hanzala'nın aranızda olmadığını düşünerek kendi küçük dansınızı yaptınız. Ama biz her seferinde odadaydık."

İsrail basınında, perde arkasındaki kritik bilgilerin merkezinde yer alan Braverman'ın, kabineye ait mesajlar ve gizli dosyalar üzerinde önemli bir konuma sahip olduğu biliniyor.

Eski başbakanın telefonu da hacklenmişti

Öte yandan İran bağlantılı Hanzala grubu, kısa süre önce eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in telefonunu hacklediğini de öne sürmüştü. Bennett, telefonunun ele geçirildiği iddiasını reddetmiş, ancak siber korsanların Telegram hesabına erişim sağladığını doğrulamıştı.

Bennett'in, İsrail'de gelecek yıl yapılması planlanan seçimlerde mevcut Başbakan Netanyahu'nun en güçlü rakiplerinden biri olabileceği ifade ediliyor.