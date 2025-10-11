İranlı komutan Tengsiri: Basra Körfezi’ndeki çıkarlarımızı canımız pahasına savunuruz

İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Alireza Tengsiri, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı’na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tengsiri, boğazın küresel enerji güvenliği açısından kritik olduğunu belirterek söz konusu bölgedeki çıkarların korunmasının İran için birincil öncelik olduğunu söyledi.

Tengsiri, bölgedeki artan yabancı askeri varlığa ve İran’a uygulanan petrol yaptırımlarına tepki göstererek, “Bu deniz geçidi dünyanın petrol ve gaz damarlarından biridir. İran her zaman buranın güvenliğini sağlamış ve boğazın kapatılmasına hiçbir zaman izin vermemiştir” ifadelerini kullandı.

Komutan, Hürmüz Boğazı’nın kullanımında adaletsizlik bulunduğunu savunarak, “Dünya bu boğazdan faydalanırken bizim faydalanmamamız mantıklı mı? İran dışında herkesin Hürmüz Boğazı’nı kullanması kabul edilemez” dedi. Tengsiri, vizeyle ilgili veya doğrudan yaptırımlarla petrol sevkiyatlarının kısıtlanmasına tepki gösterirken, bölgedeki bazı yabancı aktörlerin varlığının güvenliği zedelediğini öne sürdü.

Hürmüz Boğazı’nın kapatılıp kapatılmaması kararının ülkenin üst düzey yetkililerine ait olduğunu vurgulayan Tengsiri, açıklamasını şöyle sürdürdü: “İran son 300 yılda hiçbir ülkeye saldırmadı. Eğer bize saldırı olmazsa biz de düşmanlık yapmayız. Ancak Basra Körfezi’ndeki çıkarlarımızı canımız pahasına savunuruz.”

Tengsiri, ayrıca İran’ın küresel enerji akışının devamı için çalıştığını ve çevre ile bölge güvenliğini tehlikeye atabilecek girişimlere karşı kararlı bir duruş sergileyeceğini ifade etti. Komutanın sözleri, bölgede yükselen gerilim ve deniz güvenliği tartışmaları çerçevesinde dikkat çekti.