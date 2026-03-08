İranlı komutandan ABD ve İsrail'e sert mesaj

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının dokuzuncu gününde karşılıklı açıklamalar sürüyor. Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Ali Abdullahi, yayımladığı mesajda İran halkına seslenerek ABD ve İsrail'e yönelik sert ifadeler kullandı.

Abdullahi, "ABD ve Siyonist düşman sürekli yanlış hesap yapmıştır. Biz her zaman düşmana cevabı sahada vereceğimizi söyledik. Biz slogan atan değil, sahada mücadele eden bir milletiz" dedi.

“Silahlı kuvvetler sahada”

İran Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonel faaliyetlerine devam ettiğini belirten Abdullahi, askeri unsurların yüksek moral ve motivasyonla görev başında olduğunu ifade etti.

Abdullahi, "Tüm silahlı kuvvetlerimiz özellikle şehitlerimizin ve dini liderimizin kanının intikamını almak için sahadadır. Halkımız bilsin ki İran milletinin evlatları son nefeslerine kadar ayakta duracak ve düşmanı yaptıklarından pişman edecektir" ifadelerini kullandı.

Füze kapasitesine vurgu

Açıklamasında İran'ın askeri gücüne de değinen Abdullahi, önceki çatışmalardan elde edilen deneyimlerin gözden geçirildiğini ve sahaya yansıtıldığını belirtti.

Abdullahi, "Önceki savaşlardan edindiğimiz tüm tecrübeleri gözden geçirip düzelttik ve bugün sahaya taşıdık. Bugün düşman bu gücün sonuçlarını sahada görmektedir. Defalarca bizim füze sayımızı bildiklerini söylediler. Biz ise savaş meydanında saymalarını söylüyoruz ve o zaman aslında hiçbir şey bilmediklerini anlayacaklar" diye konuştu.

“Askeri hedefler vurulacak”

ABD ve İsrail'i sivilleri hedef almakla suçlayan Abdullahi, İran'ın askeri hedeflere yönelik operasyonlarını sürdüreceğini kaydetti.

Abdullahi, "Biz ise düşmanın askeri merkezleri ve teçhizatlarının bulunduğu tüm hedefleri vuracağız. Düşmanı yaptıklarından pişman edene kadar savaşı sürdüreceğiz" dedi.