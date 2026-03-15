İranlı yetkiliden çarpıcı 'Epstein' iddiası: 11 Eylül benzeri saldırı planlıyorlar

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, İran'ı hedef göstermek amacıyla 11 Eylül saldırılarına benzer bir 'sahte bayrak' operasyonu planlandığına dair bilgi aldıklarını öne sürdü.

Laricani, İran'ın bu tür saldırılarla hiçbir bağlantısının olamayacağını belirterek ülkesinin terör eylemlerine karşı olduğunu vurguladı.

Sosyal medyadan açıklama yaptı

Laricani, X şirketine ait sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu iddiaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Laricani paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Epstein'ın şebekesinin kalan üyelerinin, 11 Eylül'e benzer bir olay yaratmak ve suçu İran'a atmak için bir komplo kurduklarını duydum. İran, bu tür terörist planlara temelden karşıdır ve Amerikan halkıyla hiçbir savaşı yoktur."