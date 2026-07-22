İranlı yetkiliden Trump'ın sözlerine sert tepki

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İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Sözcüsü Hasan Kaşkavi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'ın çaresizce ABD ile görüşmek istediği" yönündeki ifadelerine tepki gösterdi.

Kaşkavi, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Kaşkavi, şunları kaydetti:

"Trump'ın içine düştüğü bataklıktan kurtulabilmesi için daha iyi yollar araması gerekiyor gibi görünüyor. Tekrarlanan yalanlar artık piyasalarda kısa süreli bir rahatlama dahi sağlamıyor."

ABD Başkanı Trump, dünkü açıklamasında, İran'ın ABD ile görüşmek istediğini belirterek, "Onlar çaresizce bizimle görüşmek istiyor. Ancak anlamlı bir müzakereye hazır olana kadar, bizim onlarla görüşmeye niyetimiz yok." ifadelerini kullanmıştı.