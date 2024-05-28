İrlanda açıkladı: Filistin'i resmen tanıdı... 'Ramallah'ta İrlanda Büyükelçiliği açılacak'

İspanya'nın ve Norveç'in Filistin Devleti'ni resmen tanıdığı bildirmesinin ardından İrlanda Cumhuriyeti de Filistin Devleti'ni tanıma kararı aldığını açıkladı.

İrlanda hükümeti tarafından yapılan açıklamada, bu sabah yapılan kabine toplantısında kararın onaylandığı belirtildi.

Açıklamada "Hükümet Filistin'i egemen ve bağımsız bir devlet olarak tanımakta ve Dublin ile Ramallah arasında tam diplomatik ilişkiler kurulmasını kabul etmektedir" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Filistin Devleti'ne İrlanda Büyükelçisi atanacak ve Ramallah'ta İrlanda Büyükelçiliği açılacaktır." ifadesi yer aldı.

İrlanda Başbakanı Simon Harris, Filistin’in tanınmasına ilişkin yapılacak kabine toplantısı öncesi gerçekleştirdiği açıklamada, “Filistin’in tanınması, dünyaya bir ülke olarak iki devletli çözüm umudunu canlı tutmaya yardımcı olacak pratik eylemler alabileceğine dair bir işaret göndereceğini düşünüyorum” ifadesinde bulunmuştu.