İrlanda için seçim günü! Ülkenin siyasi dengeleri yeniden şekilleniyor

İrlanda bugün erken genel seçim için sandık başına gitti.Yerel saatle 07.00'de (TSİ 10.00) başlayan oy verme işlemi 22.00'de (TSİ 01.00) sona erecek.

İlk üç partinin oy oranları çok yakın

Başbakan Harris'in liderliğindeki merkez sağ Fine Gael, İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin'in liderliğindeki merkez sağ Fianna Fail ve Mary Lou McDonald'ın liderliğindeki ana muhalefet partisi Sinn Fein seçimlerde öne çıkan ilk üçü oluşturuyor. Üç büyük partinin oy oranlarının çok yakın olduğunu ortaya koyan anketler, koalisyon hükümetinin kaçınılmaz olduğunu gösteriyor.

3 temel sorun...

İrlanda'da erken genel seçim sonrası kurulacak yeni hükümet, ekonomik zorluklar, göç ve konut krizi gibi halkın gündemindeki temel sorunlara çözüm arayışını belirlemede ilk adımı teşkil edecek. Seçim sonuçları, ülkede siyasi dengelerin nasıl şekilleneceğine dair kritik gösterge olacak.