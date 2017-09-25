'İrlanda ile Kuzey İrlanda arasında fiziki sınır olmayacak'

25 Eylül 2017

Birleşik Krallılık Başbakanlık ofisinde, Başbakan Theresa May ile bir araya gelen İrlanda Cumhuriyeti Başbakanı Leo Varadkar, basına kapalı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Görüşmenin “çok iyi” geçtiğini belirten Varadkar, May'in geçen hafta Floransa'da yaptığı konuşmada ülkesi ve Kuzey İrlanda arasında herhangi bir fiziki sınır olmayacağı yönündeki açıklamalarını olumlu bulduğunu söyledi.

May’in sözlerinin, İrlanda’da geçmiş sorunlu günlere dönülmeyeceği anlamı taşıdığına işaret eden Varadkar, "Bence (May) Floransa konuşmasında, Birleşik Krallık'ın sınırda herhangi bir altyapı kurmayacağını söylemesi çok önemli bir unsurdu. Herhangi bir fiziki altyapı olmayacağını söylemek bence çok güçlü bir açıklama oldu." diye konuştu.

Varadkar, May'in bu vaadini hayata geçirmenin en iyi yolunun da Birleşik Krallık’ın Gümrük Birliği ve ortak pazar içinde "bir şekilde" kalması olacağını söyledi. Bu görüşünü May'e ilettiğini belirten Varadkar, May'in kendisine bu seçeneklerin AB ile yürütülen müzakerelerin sonraki aşamalarında ele alınabileceğini söylediğini aktardı.

May'in açıklaması

May, Cuma günü İtalya’nın Floransa kentinde yaptığı konuşmada, Brexit'in ardından da Birleşik Krallık'ın parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasında serbest dolaşımın korunacağını ve sınırda herhangi bir fiziki altyapı kurulmasından kaçınılacağını söylemişti.

İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta 23 Haziran 2016'da yapılan referandumda seçmenlerin yüzde 52’si Brexit yönünde oy kullanmıştı. Kuzey İrlanda'da ise seçmenlerin yüzde 55,8'i, AB'de kalma yönünde oy vermişti.

Lizbon Anlaşması'nın, üyelerin birlikten ayrılmasını düzenleyen 50. maddesini mart ayında işleten Birleşik Krallık, AB'den ayrılma sürecini resmen başlatmıştı.

Brexit müzakerelerinin, 2 yıl sürmesi ve Mart 2019'da tamamlanması öngörülüyor.

İrlanda sorunu

Kuzey İrlanda'nın, Birleşik Krallık'ın parçası kalmasını isteyen Protestan birlik yanlıları ile ülkenin İrlanda Cumhuriyeti'nin parçası olmasını isteyen Katolikler arasındaki anlaşmazlık ve şiddet eylemleri, 1970'lerden bu yana çok sayıda kişinin hayatına mal oldu.

Kaynak: AA