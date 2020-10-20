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İrlanda'da sert COVID-19 tedbirleri: Kısıtlama 5. seviyeye çıkıyor

İrlanda Avrupa'nın en sert COVID-19 önlemlerini getiren ülkelerinden biri oldu.

İrlanda'da sert COVID-19 tedbirleri: Kısıtlama 5. seviyeye çıkıyor
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İrlanda, gerekli olmayan mağazaları kapatarak, restoranları ve barları paket servis ile sınırlandırarak ve insanlara evlerinden beş kilometreden uzağa seyahat etmemelerini söyleyerek Avrupa'nın en sert COVID-19 önlemlerini açıklayan ülkelerinden biri oldu.

İrlanda, koronavirüs vakalarının ilk artmaya başladığı zaman en uzun tecrit önlemini getiren ülkelerden biriydi. İrlanda, kısıtlamaları, Dublin'de sadece içecek servis eden barlar, vakaların tekrar artıp yeni önlemlerin getirildiği zamana kadar bile açılamadı.

İrlanda Başbakanı Micheal Martin, çarşambadan başlayarak altı hafta boyunca ülkeyi en yüksek seviye olan 5. seviye kısıtlamaya geçirerek, bu sefer okulların açık kalacağını ve inşaat gibi gerekli hizmetlerin devam edeceğini söyledi.

Oteller ise yalnızca, öncelikli çalışanların ihtiyaç duyması halinde açık kalabilecek.

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Kaynak: Reuters

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