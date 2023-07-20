İş dünyası Katar’ın Türkiye’deki yatırımlarının artmasını bekliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez ülkeleri turu kapsamında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından hayata geçirilmesi planlanan iş forumlarının ikincisi, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirildi.

İş forumunda, iki ülkeden, başta gayrimenkul, müteahhitlik, sanayi, tarım, gıda, bilişim ve bankacılık olmak üzere birçok sektörden yaklaşık 300 iş insanı bir araya geldi. İkili ve çoklu görüşmelerin gerçekleştirildiği görüşmelerde yeni iş birliği imkanları değerlendirilirken, heyette bulunan iş insanları, Katarlı iş insanlarının Türkiye'deki yatırımlarını artırarak yeni alanlara girmek istediğini belirtti.

Aydın: İnşaat ve yolda öncelik verilecek

Katar’da gerçekleştirilen iş forumlarını değerlendiren ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, “İnşaat ve yol yapımı gibi büyük projelerde Türk firmalarına öncelik verilecek. Özellikle gayrimenkul, inşaat, gıda, madencilik, tarım, turizm, imalat ve savunma sanayi sektörlerimize ilgi büyük ” dedi.

Somut projeler konuşuldu

DEİK Türkiye-Katar İş Konseyi Başkanı Başar Arıoğlu ise görüşmelerde somut projeler üzerinde konuşulduğunu aktararak, "Bunların hepsinin ülkemize çok olumlu dönüşleri olacağını düşünüyorum. Özellikle müteahhitlik sektörü olarak bu ülkelerden büyük beklentilerimiz var" diye konuştu.

Arıoğlu, Katarlı iş insanlarının Türkiye'de en çok yatırım yapmak istediği alanlarla ilgili "Sağlık, tarım ve savunma sanayisi... Katarlı yatırımcılar bu alanlarla çok ilgili" dedi. Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu da "Katar'ın bizim ürünlerimize karşı yoğun bir talebi var. Yaptığımız görüşmelerde özellikle distribütörlük ve iş ortaklığı görüşmelerimiz oldu.

Bu konu bizim ihracatımızı artıracak" diye konuştu. DEİK Dijital Teknolojiler İş Konseyi Başkanı Erdem Erkul ise Katarlı yatırımcıların Türk teknoloji firmalarına büyük ilgisi olduğunu belirterek, "Katarlıların akıllı şehirler, akıllı teknolojiler alanına, oyun teknolojilerine ilgisi var. Yapay zekâ alanında görüşmeler oldu. Yapay zekâ alanındaki şirketlerimiz burada aktif yer alacak" dedi.