İş seyahatleri salgın öncesine dönmeyecek

Dünyada 1,3 milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan COVID-19 pandemisi, dünya genelinde iş seyahatlerini de durma noktasına getirdi. Business Traveler tarafından American Express Global Business Travel katkılarıyla hazırlanan “İş Seyahatinin Geleceği” başlıklı raporda 2 binden fazla iş insanına iş seyahatiyle ilgili görüşlerinin sorulduğu kapsamlı anketin sonuçları yer alıyor.

Rapora göre pandemi öncesi katılımcıların sadece yüzde 4’ü için güvenlik ve sağlık en önemli endişelerden biriyken, bu oran COVID-19 ile birlikte yüzde 40’a yükseldi. Pandemi öncesinde iş insanlarının öncelikle fiyat, takvim ve sadakat programlarına göre rezervasyon yaptırdığı, ancak şimdi sağlık ve güvenliğin yüzde 64 ile en önemli rezervasyon kriteri olduğu belirtiliyor.

Rapora göre kısıtlamaların başlamasıyla birlikte dünya genelinde iş seyahatlerini duduran iş insanlarının oranı yüzde 89. Sadece yüzde 11’lik bir kesimin kısıtlamalara rağmen pandemi boyunca iş için seyahat ettiği, yüzde 17’lik bir kesimin ise kısıtlamalar gevşetilmeye başladığından bu yana seyahat ettiği aktarılıyor. Seyahat eden iş insanlarının yüzde 41’i şirket sahibi veya ortağıydı. Ancak mayıs ayından itibaren dünya genelinde karantianaların gevşetilmesiyle birlikte şirketlerin neredeyse yarısında iş seyahatleri tekrar başlamış durumda.

Raporda iş seyahati gerçekleştiren grubun büyük çoğunluğunun bugün tekrar kendini güvende hissetmeye başladığı, sadece yüzde 13’lük bir kesimin hala kendini iş seyahatinde güvende hissetmediği vurgulanıyor. Yüzde 34’lük kesim “endişelerim var ama iş için seyahat ederim” derken, yüzde 39 “güvende hissetmek için bazı endişelerimin giderilmesi gerekir” diyor. Sadece yüzde 14 ise “iş seyahatinde tamamen güvende hissediyorum” diyor. Dün Pfizer ve BioNTech’in %95’in üzerinde etkili olduğunu duyurduğuna benzer şekilde etkili aday aşıların yaygınlaşması iş seyahatlerini önemli ölçüde kriz öncesi düzeye yaklaştırabilir. Birinci sınıf ve business sınıfı uçmak da birçok iş insanının tekrar seyahat etmesi için önemli cazip opsiyonlar olarak öne çıkıyor. Gidilecek noktada iyi bir sağlık sistemi olması ve ulaşım sırasında aranan hijyen kalitesi de yine günümüz iş insanlarının iş seyahatlerinde önemsediği başlıca kriterler.

Katılımcıların yüzde 91’i, gidecekleri yerde karantinaya girmeleri gerekiyorsa seyahat etmekten çekiniyor. Dönüşte kendi ülkesinde karantina uygulandığı için muhtemelen seyahat etmeyecek olanların oranı ise yüzde 85.

"Satış ve anlaşmalar sanalda yapılamıyor"

Uzaktan çalışma ve video konferans uygulamalarının yaygın şekilde kullanılmaya başlamasına rağmen, iş insanlarının yüzde 75’ten fazlası satış ve teklif toplantıları için müşteriyle yüz-yüze örüşmeleri tercih ettiğini belirtiyor. Yüzde 60’ı ise anlaşma ve kararların büyük bir kısmının sanal ortamda yapılamadığını belirtiyor. Rapora göre bunun anlamı günlük işler ofis dışından yürütülebilse de, Zoom ve Teams gibi video konferans uygulamaları asla iş seyahatinin yerini alamayacak. Şirketler özellikle iç toplantıları için seyahat gerekip gerekmediği konusunda daha fazla düşünecek.

Dünya Sağlık Örgütü’nün sosyal mesafe yönlendirmelerine rağmen, ankete katılan 25-54 yaş arası çalışanların dörtte birinin “tokalaşabilirim” diyor. Toplamda katılımcıların yüzde 75’lik kesimi ise toplantılarda tokalaşmaktan çekindiğini belirtiyor. Güven, iş seyahatinin geleceği için anahtar öneme sahip bir unsurken rapora göre iş insanlarının kendilerini güvende hissetmeleri için yaptıkları tercihler sırasıyla şöyle sıralanıyor: Karantinadan muaf olmak için COVID-19 testi olmak (%77), antikor testi olmak (%65), seyahat sırasında yüz maskesi kullanmak (%65), sınıf yükseltmek (%64), Aktarmalı yerine direk uçuşları tercih etmek (%47). “2021 yılında iş seyahatine gidecek misiniz?” sorusuna katılımcıların sadece yüzde 37’si “evet” yanıtını veriyor.

“İş seyahatleri COVID-19 sonrasında da yarıya inecek”

Microsoft’un kurucusu Bill Gates, COVID-19 pandemisi sonrasında iş seyahatlerinin yüzde 50’den fazla oranda azalacağını, ofisten çalışmanın da yüzde 30’un üzerinde azalacağını öngörüyor. New York Times Dealbook Konferansı’nda konuşan Gates,

“Tahminin iş seyahalerinin yüzde 50’den fazlasının ve ofis günlerinin yüzde 30’dan fazlasının yok olacağını tahmin ediyorum” diye konuştu. Gates’e göre iş seyahati de olacak, ofise de gidilecek ancak COVID-19 öncesine göre çok daha düşük oranlarda olacak.