İşgal söylentilerinin faturası Ukrayna için ağır oldu

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Rostislav Şurma, ülkesinin Rusya'nın saldıracağı haberleri nedeniyle ekonomik açıdan aylık yaklaşık 2-3 milyar dolar zarar ettiğini belirtti.

Şurma, RBK Ukrayna'ya verdiği röportajda, Rusya'nın ülkesini işgal edeceği haberlerinin ardından durdurulan yatırımlar, artan enflasyon, azalan turizm ve uçak seferleri nedeniyle aylık yaklaşık 2-3 milyar dolar kayıpları olduğunu ifade etti.

Bu rakama ek olarak döviz piyasasında 1,5-2 milyar dolar tutarında spekülatif baskı oluştuğunu aktaran Şurma, önceden planlanan devlet projelerini finanse etmek için 4-5 milyar dolarlık ek kaynak gerektiğini kaydetti.​​​​​​​