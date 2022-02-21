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İşgal söylentilerinin faturası Ukrayna için ağır oldu

Ukrayna ekonomisinin işgal söylentileri nedeniyle yaklaşık 3 milyar dolar zarara uğradığı bildirildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Rostislav Şurma, ülkesinin Rusya'nın saldıracağı haberleri nedeniyle ekonomik açıdan aylık yaklaşık 2-3 milyar dolar zarar ettiğini belirtti.

Şurma, RBK Ukrayna'ya verdiği röportajda, Rusya'nın ülkesini işgal edeceği haberlerinin ardından durdurulan yatırımlar, artan enflasyon, azalan turizm ve uçak seferleri nedeniyle aylık yaklaşık 2-3 milyar dolar kayıpları olduğunu ifade etti.

Bu rakama ek olarak döviz piyasasında 1,5-2 milyar dolar tutarında spekülatif baskı oluştuğunu aktaran Şurma, önceden planlanan devlet projelerini finanse etmek için 4-5 milyar dolarlık ek kaynak gerektiğini kaydetti.​​​​​​​

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