İskender ve Topol'un babası Sobolev öldü

Rusya’nın dünya savaş tarihine geçen Topol ve İskender füze komplekslerinin geliştirilmesine liderlik eden Valerian Sobolev, Volgograd’da 87 yaşında hayatını kaybetti. Sobolev, uzun süredir mücadele ettiği hastalık sonucu son nefesini verdi.

Valerian Sobolev, Sovyetler Birliği ve Rusya’nın savunma sanayisinde yarım asrı aşan bir kariyere imza atmıştı.

Traktör fabrikasında mühendisti

Meslek hayatına bir traktör fabrikasında mühendis olarak başlayan Valerian Sobolev, yıllar içinde yükselerek Titan Tasarım Bürosu’nda baş tasarımcı oldu. Günümüzde Rus uzay ve savunma devi Roscosmos’un bir parçası olan büroda, stratejik silah sistemlerinin geliştirilmesinde kilit görevler üstlendi.

Devlet nişanlarına layık görüldü

Sobolev, mobil İskender seyir füzesi sistemleri ile Topol kıtalararası balistik füze sistemlerinin fırlatıcıları ve yer ekipmanlarının geliştirilmesine liderlik etti. Topol sistemi, Sovyetler Birliği’nin ve günümüzde Rusya’nın nükleer caydırıcılığının temel unsurlarından biri olarak öne çıktı.

Geliştirilmiş İskender füzeleri ise Ukrayna’daki çatışmalarda yoğun şekilde kullanıldı.

Başarılı çalışmaları nedeniyle Sobolev; Kızıl Bayrak İşçi Nişanı, SSCB Devlet Nişanı ve Lenin Nişanı en yüksek devlet nişanlarına layık görüldü.