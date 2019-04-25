İskoçya bir kez daha bağımsızlığı deneyecek

25 Nisan 2019

İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon ülkesinin Londra'nın onayını almadan Mayıs 2021'den önce bağımsızlık referandumu için hazırlanmaya başlayacağını belirtti.

300 yıldan uzun süredir İngiltere'nin siyasi ortağı ve Birleşik Krallık'ın bir parçası olan İskoçya, 2014 referandumunda bağımsızlığı yüzde 45'e karşılık yüzde 55'le reddetmişti. Ancak Brexit konusunda anlaşmazlıklar Londra'daki hükümetle ilişkilerin gerilmesine neden oldu.

Sturgeon, İskoçya parlamentosunda yaptığı açıklamada "Brexit ile bağımsız bir Avrupa ülkesi olarak İskoçya'nın geleceği arasında bir tercih sunulmalı" dedi.

Sturgeon, parlamento tasarısının 2019 sonundan önce hazırlanacağını ve İskoçya'nın bu aşamada Londra'nın onayına ihtiyacı olmadığını belirtti.

Ancak Sturgeon "tasarıyı bağımsızlık referandumu haline getirmek için" Londra'nın onayının gerekli olacağını da ifade etti.

İngiltere, 2016 yılında yapılan Brexit referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oy oranı ile AB'den ayrılmayı onaylamıştı ancak, Galler ve İngiltere ayrılma lehinde oy verirken, İskoçya ve Kuzey İrlanda AB'de kalınması yönünde görüş bildirmişti.

Kaynak: Reuters