İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplanıyor
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail ablukası ve yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki durumla ilgili gelişmeleri görüşmek üzere, 18 Ekim'de olağanüstü toplanacak.
Haber Merkezi
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İİT'den yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın çağrısı üzerine, "Gazze'deki Filistin-İsrail çatışması kaynaklı gerilimi görüşmek için" dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplantı yapılacağı belirtildi.
Açıklamada, toplantının 18 Ekim 2023 Çarşamba günü Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Genel Sekreterlik merkezinde gerçekleştirileceği kaydedildi.