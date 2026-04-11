İslamabad'daki İran heyetinden ilk fotoğraf

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırması ile başlayan ve Orta Doğu'yu yangın yerine çeviren savaş, 2 haftalık ateşkesle durulurken taraflar müzakereler için İslamabad'da bir araya geldi.

ABD'yi temsilen ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve İran'ı temsilen İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın beraberlerindeki heyetlerle birlikte ayrı ayrı Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le görüşmesi bekleniyor.

Görüşmelerin Türkiye saatiyle 13.00'te başlaması planlanırken ilk fotoğraf İran heyetinden geldi.

Fotoğrafta İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf’ın konuşma yaptığı görülürken, diğer yetkililerin not alması dikkat çekti.

Öte yandan İran, müzakere için Lübnan’da ateşkes sağlanmasını ve mal varlıklarının serbest bırakılmasını ön şart koşarken ABD'nin dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılmasına onay verdiği iddia edilmişti.

ABD'dan ön şarta onay iddiasına yalanlama

Ancak Beyaz Saray’dan ön şartı kabul ettikleri iddiasına jet yalanlama geldi.

Beyaz Saray’dan yapılan resmi açıklamada, İran’ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakıldığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.