İspanya açık havada maske zorunluluğunu geri getirdi

Pedro Sanchez, ülkede neredeyse vakaların yarısını oluşturan Omicron varyantına karşı alınacak tedbirleri ele almak üzere ülkenin 17 bölge lideri ile yaptığı görüşmede 1.5 metre sosyal mesafe korunabilse bile açık havada maske kullanımını bir kez daha zorunlu hale getireceğini açıkladı.



Sanchez, Noel arifesinden sadece iki gün önce büyük kısıtlamalar getirmek yerine özellikle aşılama sürecini "yoğunlaştırmak ve hızlandırmak" için operasyonel önlemler alma sinyali verdi. Sanchez, aşılamayı hızlandırmak için askeri hastaneleri kullanıma sunmanın yanı sıra Silahlı Kuvvetler personeli ve ekipmanı ile aşı sürecini güçlendireceğini söyledi.

Açık alanda maska zorunluluğu 26 Haziran'da kaldırılmıştı

Duyuru, İspanya'da salgının başlamasından bu yana en yüksek günlük vaka sayısının (49 bin 823) kaydedilmesinden 1 gün sonra geldi. Ülkede 26 Haziran'dan bu yana diğer kişilerle 1.5 metrelik mesafenin korunabileceği durumlarda açık havada maske takma zorunluluğu bulunmuyordu. Kapalı alanda maske takmak ise halen zorunlu bulunuyor.



İspanya'da COVID-19 salgınında toplam 5 milyon 585 bin 54 vaka tespit edilirken, 88 bin 887 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 48 milyon nüfuslu ülkede halkın yüzde 79,8'i korona virüse karşı tamamen aşılandı.