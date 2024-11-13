İspanya alarmda! Yeni sel dalgası geliyor... Evler, kasabalar boşaltılıyor

İspanya 29 Ekim'de 'son yüz yılın afeti' olarak adlandırdığı büyük bir sel felaketi yaşadı. On binlerce insanın ev ve iş yerleri yıkıma uğrarken 222 kişi hayatını kaybetti, 32 kişiden ise halen haber alınamıyor.

Kırmızı alarm verildi

Yıkımın yaraları sarılmaya çalışırken ülke yeni tehdide karşı bir kez daha alarma geçti. İspanya Meteoroloji Enstitüsü (AEMET) ülkenin güneyindeki Endülüs bölgesindeki Malaga ve doğudaki Katalonya bölgesinde bulunan Tarragona kentlerini şiddetli yağışa karşı uyarırken, yerel yönetimler de kırmızı alarma geçti.

Galisya, Cantabria, Kastilya ve Leon ile ortadaki Kastilya-La Mancha bölgelerinde de şiddetli yağış ve fırtına uyarıları yapılarak turuncu alarm verildi.

3 bin kişi tahliye edildi

Malaga'da nehir kıyısında olan Guadalhorce kasabasında yaklaşık 3 bin kişi, tedbir amaçlı evlerinden tahliye edildi. Endülüs özerk yönetim hükümeti de Granada'da 48, Malaga'da 29 ve Almeria'da 4 olmak üzere 81 belediyede "Bölgesel Yerel Acil Durum Planını" etkinleştirdiğini duyurdu.

Okullar tatil edildi

Ayrıca sel felaketinin olduğu afet bölgesi Valensiya'da 11 Kasım'da tekrar eğitime başlayan okullar, bugünkü kötü hava şartlarından dolayı açıldıktan iki gün sonra bir günlüğüne tatil edildi.