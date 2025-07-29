İspanya alevlere teslim: 3 ayrı noktada orman yangını!
Avrupa'nın orman yangınlarıyla mücadelesi sürüyor. İspanya'nın Castile ve Leon bölgesindeki üç farklı noktada orman yangını çıktığı açıklandı. Bazı bölgelerde vatandaşlara tedbir amaçlı dışarı çıkmamaları konusunda çağrı yapılırken; yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Yaz mevsiminin etkisini iyice artırmasıyla Avrupa'da orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor.
İspanya'nın Castile ve Leon bölgesinde gece saatlerinde üç orman yangını çıktı.
Başkent Madrid'in batısındaki Avila'daki en büyük yangında alevler şiddetli rüzgarın etkisiyle giderek yayıldı. Bölgeye İspanya Ordusu Askeri Acil Durum Birimi (UME) konuşlandırıldı. Yangından yükselen duman nedeniyle Mombeltran kasabasındaki sakinlere dışarı çıkmama uyarısında bulunuldu. Alevlere müdahale sürüyor.