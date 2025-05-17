İspanya Başbakanı Sanchez: Gazze’de yaşananlara göz yummak mümkün değil

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Bağdat’ta düzenlenen 34’üncü Arap Birliği Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, Gazze’de İsrail’in yol açtığı insani felaketi sert bir şekilde eleştirdi.

Zirveye konuk Başbakan olarak katılan Sanchez, "Filistin gözlerimizin önünde kanıyor, Gazze’de yaşananlara göz yummak mümkün değil. Uluslararası hukukun temel ilkelerinin açıkça ihlal ediliyor ve yaşanan trajedi kabul edilemez boyutlara ulaştı. Uluslararası toplumun artık harekete geçmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Başbakan Sahchez, şunları kaydetti:

"Gazze’deki insani felaketin derhal sonlandırılması için Gazze’deki katliamın durdurulması için işgalci tarafa baskının artırılması, siyasi çözüm yolunda ilerlenmesi ve kalıcı barış için somut adımlar atılması, Avrupa, Arap ve İslam dünyası arasında diyalogun güçlendirilmesi gerekiyor.”

"Arap Birliği, Suriye halkının bu karmaşık süreci aşması için yanında olacak"

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt da zirvede yaptığı konuşmada, Suriye’nin zorlu bir süreçten geçtiğini ve Suriye halkının yanında olduklarını söyledi.

Gayt, “Suriye, yeni bir devlet inşa etme yolunda büyük bir sınav veriyor. Arap Birliği, Suriye halkının bu karmaşık süreci aşması için yanında olacak.” dedi.

Birçok Arap ülkesindeki durumun hala endişe verici olduğunu kaydeden Ahmed Abu Gayt, Sudan’da devlet yapısının savaş nedeniyle tehdit altında olduğunu söyledi.

Sudan halkının yeniden inşa gücüne olan inancını dile getiren Gayt, Libya’daki bölünmenin ülkenin birliğini tehdit ettiğini ve Lübnan’ın ise devam eden İsrail saldırıları gölgesinde ciddi toparlanma sorunları yaşadığını belirtti.

"Filistin, temel ve merkezi meselemiz olmaya devam ediyor"

Filistin’deki gelişmelere de değinen Gayt, Filistin’in Arap dünyasının temel ve merkezi meselesi olmaya devam ettiğini aktardı.

“Uluslararası toplumun, Filistinli çocukların ve sivillerin gözler önünde öldürülmesi karşısında sessizliğini kınıyoruz.” diyen Gayt, “Gazze’de ateşkes sağlanması için Mısır ve Katar’ın sarf ettiği çabaları da takdir ediyoruz.” şeklinde konuştu.