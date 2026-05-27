İspanya Başbakanı Sanchez'in ofisine polis baskını

İspanya’da iktidardaki Sosyalist Parti’ye yönelik başlatılan soruşturma gündeme bomba gibi düştü. Mahkeme kararıyla harekete geçen polis ekipleri, Madrid’de bulunan parti genel merkezinde arama gerçekleştirdi. Operasyonun, yasa dışı finansman ağına ilişkin iddialar kapsamında yapıldığı belirtildi.

Polis mahkeme kararıyla parti binasına girdi

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, güvenlik güçleri soruşturma kapsamında bilgi ve belge toplamak amacıyla parti merkezine giriş yaptı. Operasyonu gerçekleştiren Sivil Muhafız Teşkilatı ise soruşturmanın gizli yürütüldüğünü belirterek detay paylaşmadı.

Yasa dışı finansman iddiası gündemde

Soruşturmanın merkezinde, iktidardaki Sosyalist Parti ile bağlantılı olduğu öne sürülen olası bir yasa dışı finansman ağı bulunuyor. Savcılık ve güvenlik birimlerinin uzun süredir bazı mali hareketleri inceleme altında tuttuğu ifade ediliyor.

Sanchez hükümeti üzerindeki baskı büyüyor

Operasyonun zamanlaması ise İspanya siyasetinde dikkat çekti. Son dönemde eski Başbakan Jose Luis Rodriguez Zapatero ve Başbakan Pedro Sanchez’in yakın çevresiyle ilgili rüşvet ve yolsuzluk iddiaları kamuoyunda geniş yankı uyandırıyordu.

Yolsuzluk iddiaları siyasi krizi derinleştirdi

Muhalefet partileri, hükümete yönelik baskıyı artırırken, yaşanan gelişmelerin Sanchez yönetimini zor durumda bıraktığı belirtiliyor. Özellikle iktidar partisi üzerindeki yolsuzluk tartışmaları İspanya’da siyasi tansiyonu yükseltti.

Başbakan Sanchez Roma’da bulunuyor

Polis operasyonunun gerçekleştiği saatlerde Başbakan Pedro Sanchez’in İtalya’da olduğu açıklandı. Sanchez’in Vatikan ziyareti kapsamında Roma’da bulunduğu ve Papa Leo ile görüşmesinin planlandığı belirtildi.

Gözler Sanchez’in yapacağı açıklamaya çevrildi

İspanyol basınına göre Sanchez’in Papa ile görüşmesinin ardından düzenlemesi beklenen basın toplantısında Madrid’deki operasyonla ilgili sorularla karşı karşıya kalması bekleniyor. Kamuoyunun dikkatinin tamamen bu konuya yöneldiği ifade ediliyor.