İspanya, F-35 alım planını rafa kaldırdı

İspanya, ABD’li Lockheed Martin tarafından üretilen F-35 savaş jetlerini satın alma planını askıya aldı.

El Pais gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, bu karar, Madrid’in savunma bütçesini Avrupa merkezli projelere yönlendirme stratejisinden kaynaklanıyor.

2023 bütçesinde yeni savaş uçakları için 6,25 milyar Euro ayrılmıştı. Ancak 2025 yılında savunmaya ek olarak ayrılan 10,5 milyar euroluk bütçenin büyük bölümünün Avrupa merkezli tedariklere yönlendirilmesi planlanıyor.

Karar, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in savunma harcamalarını NATO’nun GSYİH’nin yüzde 2’si hedefine ulaştırma taahhüdüyle örtüşüyor.