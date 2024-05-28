İspanya, Filistin'i resmen tanıdı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, başkent Madrid’de bulunan Moncloa Sarayı’nda yaptığı açıklama ile Filistin’i resmen tanıdıklarını duyurdu.

Sabah saatlerinde açıklama yapan Sanchez, “Filistin devletinin tanınması sadece tarihi bir adalet meselesi değil, aynı zamanda barışı tesis etmek içindir. Barışa giden tek yol, İsrail devleti ile birlikte yaşayan Filistin devletinin kurulmasıdır” dedi.

ispanya'nın birleşik ve coğrafi olarak birbirine bağlı bir Filistin vizyonunu vurgulayan Sanchez, “Filistin devleti, başkenti doğu Kudüs olan ve Batı Şeria ve Gazze’ye koridor ile bağlanmalıdır ve Filistin Ulusal Yönetiminin meşru hükümeti atında birleşmelidir” ifadelerini kullandı.

Sanchez ayrıca, İspanya'nın Filistin'i tanımasının, "dost bir ülke" olarak gördüğü ve "mümkün olan en güçlü ilişkiyi geliştirmek" istediği İsrail ile ilişkilerini tehlikeye atmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Kararlarının uluslararası hukuka uygun olduğunu vurgulayan Sánchez, iki devletli çözüme odaklanacaklarını belirterek "Önceliğimiz Gazze'de olup bitenlere son vermek ve geçişleri insani yardıma açmaktır, bundan sonra çabalarımızı iki devletli çözüme odaklayacağız. Bugünkü Filistin'i tanıma kararımız uluslararası hukuka uygundur. Bir barış konferansı düzenlemek için Arap ülkeleriyle birlikte çalışacağız" dedi.

Norveç ve İrlanda da daha önce yaptıkları açıklamalarla 28 Mayıs'ta Filistin devletini tanıyacaklarını duyurmuşlardı.