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İspanya, İngiltere ile Cebelitarık sınırı için müzakerelere devam edecek

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, AB ile İngiltere’nin Brexit  sonrası ticaret anlaşmasında uzlaşı sağlamasının ardından yaptığı  açıklamada, ülkesinin İngiltere ile Cebelitarık’ta anlaşma  müzakerelerine devam edeceğini açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere’nin Brexit sonrası ticaret anlaşmasında uzlaşı sağlamasının  ardından açıklamalarda bulundu. Başbakan Sanchez, Madrid ve Londra  yönetiminin Iber Yarımadası’ndaki İngiliz toprakları olan Cebelitarık’ta anlaşma müzakerelerine devam edeceğini açıkladı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Sanchez, "AB ile İngiltere  arasındaki anlaşma ilkesini memnuniyetle karşılıyorum. İspanya ve İngiltere, Cebelitarık konusunda anlaşmaya varmak için diyaloğunu  sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

Sanchez ayrıca, AB üye devletlerinin  önümüzdeki günlerde söz konusu Brexit anlaşmasını incelemeye devam  edeceklerini belirtti.