İspanya, İngiltere ile Cebelitarık sınırı için müzakerelere devam edecek

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere’nin Brexit sonrası ticaret anlaşmasında uzlaşı sağlamasının ardından açıklamalarda bulundu. Başbakan Sanchez, Madrid ve Londra yönetiminin Iber Yarımadası’ndaki İngiliz toprakları olan Cebelitarık’ta anlaşma müzakerelerine devam edeceğini açıkladı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Sanchez, "AB ile İngiltere arasındaki anlaşma ilkesini memnuniyetle karşılıyorum. İspanya ve İngiltere, Cebelitarık konusunda anlaşmaya varmak için diyaloğunu sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

Sanchez ayrıca, AB üye devletlerinin önümüzdeki günlerde söz konusu Brexit anlaşmasını incelemeye devam edeceklerini belirtti.