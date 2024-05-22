İspanya, İrlanda ve Norveç'in kararına Hamas'tan ilk açıklama: 'Memnuniyetle karşılıyoruz'

Hamas'ın üst düzey siyasi büro üyelerinden Bassem Naim, İspanya, İrlanda ve Norveç'i Filistin devletini tanımaya teşvik edenin Filistin halkının "cesur direnişi" olduğunu söyledi.

Üst düzey Hamas yetkilisi, "Birbiri ardına gelen bu tanımalar, bu cesur direnişin ve Filistin halkının efsanevi kararlılığının doğrudan sonucudur. Bunun Filistin meselesine ilişkin uluslararası tutumda bir dönüm noktası olacağına inanıyoruz" açıklamasında bulundu.

Hamas, üç Avrupa ülkesinin Filistin devletini tanıma kararlarını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Hamas, tarafından yapılan açıklamada "Bu, başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması da dâhil olmak üzere Filistin halkının toprakları üzerindeki haklarının temellendirilmesi yolunda atılmış önemli bir adımdır" denildi.

İspanya, İrlanda ve Norveç Başbakanları, Filistin Devleti'ni 28 Mayıs'ta resmen tanıyacaklarını açıklamıştı.