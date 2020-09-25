ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
27 °C

Son Dakika Haberleri:

  • Haberler
  • Dünya
  • İspanya karantina altındaki bölgelere yenilerini ekleyecek

İspanya karantina altındaki bölgelere yenilerini ekleyecek

İspanya’da karantina kapsamındaki bölge sayısını 37’den 45’e çıkarılacağı duyuruldu.

İspanya karantina altındaki bölgelere yenilerini ekleyecek
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş A+ A-

İspanya’nın 8 bölgeyi daha karantina kapsamına alacak olması sonucunda yaklaşık bir milyon kişi karantina altına alınmış olacak. Diğer yandan, İspanyol hükumetinin Madrid’i çevreleyen bölgeyi karantinaya almayı ve virüsün yayılışını yavaşlatmayı planladığı duyuruldu.

Dün yayınlanan verilere göre ülke genelindeki vaka sayıları, günlük 3 bin 471 yeni vakanın eklenmesiyle , 704 bin 209’a yükseldi.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap