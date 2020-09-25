İspanya karantina altındaki bölgelere yenilerini ekleyecek

25 Eylül 2020

İspanya’nın 8 bölgeyi daha karantina kapsamına alacak olması sonucunda yaklaşık bir milyon kişi karantina altına alınmış olacak. Diğer yandan, İspanyol hükumetinin Madrid’i çevreleyen bölgeyi karantinaya almayı ve virüsün yayılışını yavaşlatmayı planladığı duyuruldu.

Dün yayınlanan verilere göre ülke genelindeki vaka sayıları, günlük 3 bin 471 yeni vakanın eklenmesiyle , 704 bin 209’a yükseldi.