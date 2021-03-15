İspanya mecliste dört gün mesaiyi değerlendirecek

İspanya’da, çalışanların haftada toplam 32 saat mesai yapmasını öngören uygulamanın sonbaharda başlayabileceği belirtiliyor.

İspanya, 200 kadar şirkette başlanması planlanan uygulamanın hayata geçirilmesiyle, son yıllarda giderek daha fazla tartışılmaya başlanan dört günlük mesai fikri konusunda adım atan ilk ülke olacak.

Dört günlük mesai önerisi merkez sol Mas Pais partisi tarafından gündeme getirilmişti ve parti sene başında hükümetin pilot uygulama başlatılması önerisini kabul ettiğini duyurmuştu.

Guardian gazetesine göre sene başından bu yana dört günlük mesai üzerinde görüşmeler sürüyor.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern de pandemi başladıktan sonra ülkede mesainin dört güne indirilmesini önermişti.