İspanya, Orta Doğu'ya gönderilen fırkateynini geri çekti

14 Mayıs 2019

İspanya, ABD'nin İran üzerinde baskı oluşturmak için Orta Doğu'a gönderdiği, USS Abraham Lincoln uçak gemisi öncülüğündeki Taarruz Grubu'ndaki fırkateynini geçici olarak geri çekti.

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde, Savunma Bakanı Margarita Robles'in talimatıyla "Mendez Munez" adlı İspanyol fırkateyninin USS Abraham Lincoln uçak gemisi öncülüğündeki Taarruz Grubu'ndan geri çekildiği bildirildi.

Verilen bilgilerde, Tahran ile Washington arasındaki gerginliğin yükselmesinden dolayı ABD'nin İran'a "açık bir mesaj vermek" için Orta Doğu'ya gönderdiği USS Abraham Lincoln uçak gemisine bağlı Taarruz Grubu'nda olan Mendez Munez'in geçici olarak bu misyondan ayrıldığı belirtildi.

Taarruz Grubu'nun Orta Doğu'dan ayrılması halinde İspanyol fırkateyninin yine bu misyona dahil olacağı ileri sürüldü.

Taarruz Grubu'nun Kızıldeniz ile Hint Okyanusu'nu birbirine bağlayan Bab'ül Mendep Boğazı'nı geçtiği ve Basra Körfezi'ne girmek için Hürmüz Boğazı'na doğru yol aldığı bilgisi paylaşılırken, İspanyol fırkateyninin Hürmüz Boğazı'nı geçmeyeceği kaydedildi.

ABD, geçen hafta İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla "USS Abraham Lincoln" uçak gemisine bağlı Taarruz Grubu ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarından oluşan Bombardıman Görev Gücü'nü Körfez'e sevk etmişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın ABD'ye ait hedeflere saldırı hazırlığında bulunduğu iddiasıyla yaptığı bu sevkiyatın ardından "USS Arlington" amfibi çıkarma gemisini ve bir Patriot hava savunma bataryasının da bölgeye gönderildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA