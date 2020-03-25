İspanya, salgınla mücadelede NATO’dan yardım istedi
Dünyayı etkisi alına alan koronavirüsün etkilerinin en fazla hissedildiği İspanya, salgınla mücadelede NATO'dan tıbbi ekipman desteği talep etti.
Dünyanın hemen hemen her bölgesinde etkisini göstren koronavirüsle mücadelede zorlanan İspanya, NATO’dan virüs tanı kiti, suni solunum cihazı ve koruyucu ekipmanlar istedi.
Yüzlerce vatandaşını salgın nedeniyle kaybeden ve virüsün yayılımını kontrol altına almakta zorlanan İspanya, NATO’dan yardım istedi.
İspanya Silahlı Kuvvetler Başkanı Miguel Villarroya, NATO ortaklarından virüs tanı kitleri, solunum cihazları ve koruyucu ekipmanlar istediklerini açıkladı.
Korona virüs nedeniyle ölü sayısında Çin’i geride bırakan İspanya’da 3 bin 434 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı ise 47 bin 610’a ulaştı.