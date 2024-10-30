İspanya son 28 yılın en büyük afetini yaşıyor: Kayıplar artıyor...

İspanya'nın doğu ve güney bölgelerini vuran sel can kayıplarına yol açtı. Valensiya özerk yönetim hükümetinin başkanı Carlos Mazon, 1996 yılından bu yana sel kaynaklı en büyük felaketin yaşandığını duyurdu. Mazon, "Erişim sağlanan bölgelerde cesetler bulundu, bulunmaya da devam ediliyor. Ailelere saygımızdan daha fazla bilgi vermeyeceğiz." dedi.

7 kişi kayıp

İspanyol basını ise Valensiya'da bir, Albacete'te 6 kişinin kayıp olduğunu yazdı. Selin büyük çaplı hasara yol açtığı, tarım alanlarının su altında kaldığı, yüzlerce aracın zarar gördüğü, ağaçların devrildiği, yol ve köprülerin çöktüğü, kara ve demir yolu ulaşımında ciddi aksamaların yaşandığı belirtildi.

Kriz masası oluşturuldu, başbakan uyardı

İspanya hükümeti, can ve mal kayıpları nedeniyle kriz masası oluştururken, Başbakan Pedro Sanchez, sosyal medya hesabından, "Kayıp kişilerle ve şiddetli yağış ve fırtınanın son birkaç saatte yol açtığı hasarla ilgili bilgileri yakından ve endişeyle takip ediyorum. Tüm acil servisler, sivil koruma, askeri acil müdahale ekibi, polis ve sivil muhafızlar bölgede görev yapıyor. Fırtına karşısında çok dikkatli olalım ve gereksiz seyahatlerden kaçınalım." açıklamasında bulundu.

Kraliyet Sarayından yapılan açıklamada da şunlar kaydedildi:

"Şiddetli yağmur ve fırtınanın Valensiya, Castilla-La Mancha, Murcia, Endülüs ve İspanya'nın diğer bölgelerindeki yıkıcı sonuçlarını büyük bir endişeyle takip ediyoruz. Kayıp olan vatandaşlarımızın bir an önce bulunarak kurtarılması en içten dileğimiz. Bu afetten etkilenen binlerce insanımızla dayanışma içindeyiz. Tüm acil durum hizmetlerine, itfaiyecilere, yerel polise, silahlı kuvvetlere, ulusal polise ve sivil muhafızlara bu kadar zor koşullarda yaptıkları övgüye değer çalışmalardan dolayı teşekkür ederiz."