İspanya ve Almanya’dan Airbus’a büyük helikopter siparişleri

Havacılık devi Airbus'ın helikopter şirketi Airbus Helicopters, İspanya Savunma Bakanlığı ile 100 adet helikopter sözleşmesi imzaladı. Siparişlerden 13’ünün H135, 50’sinin H145M, 6’sının H175M ve 31'inin NH90 modellerinden oluştuğu öğrenildi.

İspanya’daki endüstriyel varlığını güçlendirerek ülkeyi Avrupa havacılığında önemli bir merkez haline getirmeyi hedeflediğini açıklayan şirket, yeni açacağı tesisler ve pilot eğitim merkezleri ile üç yıl içinde 300’den fazla yüksek nitelikli istihdam yaratacak, ordunun modernizasyonu için yapılan mevcut çalışmaları da destekleyecek.

3 gün önce de Almanya, savunma yeteneklerini artırmak için 82 adet H145M'e ek olarak, Airbus ile 20 helikopter anlaşması daha imzalamıştı.

İspanya ve Almanya ordularının modernizasyonu

Avrupa son yıllarda hızla artan silahlanma, askeri Şengen girişimi ve savunma yatırımları ile dikkat çekerken; İspanya ve Almanya ordularının modernizasyonu konusunda başı çekiyor. Almanya Federal Meclisi, sadece birkaç gün önce 50 milyar euro değerindeki askeri teçhizat ve silah alımı sözleşmelerine onay verdi.

Almanya'da "Rusya tehdidi" ve bunun sonucunda NATO'nun planlarında yapılan değişiklikler nedeniyle, 2035'e kadar Alman ordusunun mevcut asker sayısı yaklaşık 260 bine, yedek asker sayısının da 200 bine çıkarılması amaçlanıyor.