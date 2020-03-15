İspanya ve İran'daki vakalarda en yüksek günlük artış

15 Mart 2020

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen İspanya'da ölü sayısının 288'e çıktığı, vaka sayısının 7 bin 753'e ulaştığı bildirildi. İran'da ise son 24 saatte 113 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 724'e, vaka sayının ise 13 bin 938'e ulaştığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığından verilen rakamlara göre, İspanya'da Kovid-19'da şimdiye kadar açıklanan "günlük verilerde en yüksek artış" bugün kaydedildi.

Son 24 saatte 96 artışla ölü sayısı 288'e ulaştı. Vaka sayısı ise 1600'den fazla artarak 7 bin 753 oldu.

Virüsün en çok etkilediği ve 213 kişinin öldüğü Madrid'de, virüs testi pozitif çıkanların sayısı 3 bin 544 olarak verildi.

100 ila 600 euro ceza

Diğer yandan İspanyol hükümetinin aldığı kararla cumartesi akşamı yürürlüğe giren olağanüstü hal kapsamında ülke genelinde serbest dolaşıma kısıtlama getirildi.

Ülkede sadece eczane, market, berber ve kuru temizleme dükkanlarının açık olmasına izin veriliyor.

Halk sadece işe gitmek, zaruri market ihtiyaçlarını yapmak, bankadan para çekmek, eczaneye veya hastaneye gitmek, köpeklerini dolaştırmak için sokağa çıkabiliyor.

Ulusal ve yerel polis bugün itibarıyla kent merkezlerinde daha fazla devriye gezmeye başladı. Polis, sokakta gördüğü herkese kimlik kontrolü yapıyor ve nereye gittiğini soruyor.

Diğer yandan İspanyol basınındaki haberlerde, olağanüstü haldeki sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere 100 ila 600 euro ceza kesileceği belirtildi.

Olağanüstü hale İspanyolların çok büyük oranda uyduğu, meydan ve caddelerin neredeyse tamamen boş olduğu gözleniyor.

İran'da son 24 saatte 113 can kaybı

İran'da 113 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 724'e, vaka sayısı ise 13 bin 938'e yükseldi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 113 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam ölü sayısının 724'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1209 artarak 13 bin 938'e ulaştığı bilgisini verdi.

Cihanpur, 4 bin 590 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

Ruhani: Karantina söz konusu değil

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkede yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında hiçbir kentin karantinaya alınmadığını ve esnafın ticari faaliyetlerine sınırlama getirilmediğini açıkladı.

İran devlet televizyonuna göre, başkent Tahran'da konuşan Ruhani, sağlık çalışanlarının işini kolaylaştırmak için halktan zorunlu olmadıkça evden çıkmamalarını istedi.

Ruhani, "Tahran veya diğer şehirlerde karantina söz konusu değildir. Esnafa faaliyetlerinde sınırlama getirilmedi. Herkes ticaretinde serbest." dedi.

İspanya, koronavirüse karşı "yarı karantinaya" alındı