İspanya ve Portekiz yanıyor! Can kaybı arttı, binlerce hektarlık alan yok oldu

İspanya'da 16 noktada çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor.

Sivil Koruma ve Acil Durum Hizmetleri Başkanı Virginia Barcones yaptığı açıklamada, yangınlardan 13'ünün "operasyonel seviye 2" olarak sınıflandırıldığını, can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturduğunu ifade etti.

İspanya, orman yangınlarında en kötü yılını yaşıyor

Barcones özellikle Castile ve Leon'un kuzeybatısındaki Iguena'daki yangından endişe duyduğunu belirtti. Yangınlardan en çok etkilenen bölgeler ise Castilla ve Leon, Ekstremadura, Galiçya oldu. Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi (EFFIS) verilerine göre ülkede 2 haftadır devam eden yangınlar 407 bin hektarlık alanı küle çevirdi.

EFFIS verilerine göre İspanya, istatistiklerin 2006'da tutulmasından bu yana orman yangınları açısından en kötü yılını yaşayan 4 Avrupa Bitliği (AB) ülkesinden biri oldu. Diğer üçü ise Güney Kıbrıs, Almanya ve Slovakya olarak kayıtlara geçti.

Portekiz'de can kaybı 4'e yükseldi

Portekiz Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeydoğusundaki Sabugal belediyesinde orman yangınıyla mücadele sırasında 1 itfaiyecinin hayatını kaybettiği, yangınlarda can kaybının 4'e yükseldiği belirtildi.