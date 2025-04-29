İspanya ve Portekiz'i kaosa sürükleyen elektrik kesintisi büyük ölçüde giderildi

Dün öğle saatlerinde İspanya, Portekiz, Fransa ve Belçika'yı etkileyen büyük bir elektrik kesintisi yaşanırken, metropoller kaosa sürüklendi. Trafik lambalarının çalışmadığı, tramvayların durduğu şehirlerde binlerce kişi metrolarda mahsur kaldı. Avrupa'nın göbeğinde insanlar adeta dünyadan koptu.

Trafo merkezlerinin tamamı faaliyete geçti

İspanya, kesintiye ilişkin siber saldırı da dahil tüm ihtimallerin araştırıldığını belirtirken İspanya elektrik şirketi Red Electrica trafo merkezlerinin tamamının faaliyete geçtiğini bildirdi. Ülkenin elektrik ihtiyacının yüzde 99,16'sının karşılandığı belirtilen açıklamada, üretimin 21 bin 265 megavat olduğu ifade edildi.

Metro ve tramvaylar yeniden hizmet vermeye başladı

Ülkedeki demir yolu işletim şirketlerinden yapılan açıklamada, banliyö trenlerinin yüzde 50 ile 60 arasındaki yoğunlukta çalışmalarını sürdüreceği kaydedildi. Madrid Metrosu da çeşitli hatlarda yeniden hizmet vermeye başladı.

İspanya haber ajansı EFE'nin haberinde, elektrik kesintisinden etkilenen 126 trenin 123'ünden yolcuların tahliyelerinin tamamlandığı bilgisi verildi.

İspanya Ulaştırma Bakanı Oscar Puente, aksamalar ve başlayacak ticari tren seferleri hakkında bilgi vererek, bazı bağlantılar harici yüksek hızlı trenin de çalışacağını duyurdu.

Portekiz'de 6,2 milyon kişiye elektrik hizmeti sağlandı

Portekiz elektrik şirketi E-Redes de gece yarısı 424 trafo merkezinin kısmen faaliyete geçtiğini açıkladı. Ülkede 6,2 milyon müşteriye elektrik hizmeti sağlandığını duyuran şirket, normale dönüşün ne zaman olacağının belli olmadığını ifade etti.

Dün, İspanya ve Portekiz'i geniş çaplı etkileyen elektrik kesintileri baş göstermiş ve hayatı durma noktasına getirmişti.