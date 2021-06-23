İspanya ve Yunanistan maske zorunluluğunu kaldırılıyor

İspanya'da hükümetler COVID-19 salgınında uygulanan maske kullanma zorunluğunun 26 Haziran'dan itibaren açık alanlarda kaldırılması hususunda anlaştı. Ülkede Mart 2020'den bu yana maske kullanma zorunluğu var. Alınan kararla 26 Haziran'dan itibaren 1,5 metrelik sosyal mesafenin garanti edildiği açık alanlarda maske zorunluluğu kaldırılacak.

Maske takma zorunluluğu, kapalı alanlarda, toplu taşıma araçlarında, açık alan bile olsa kalabalık yerlerde, konserlerde, yaşlı bakım evlerinde, aşılama sürecinin yüzde 80'in altında olduğu temel ihtiyaçların karşılandığı çalışma alanlarında devam edecek.

Karar, Bakanlar Kurulunun yarın yapacağı olağanüstü toplantıda çıkarılacak kararname ile bu resmileşecek.

Yunanistan'da hem maske zorunluluğu kalkıyor hem de sokağa çıkma yasağı

Yunanistan'da ise kalabalık olmayan açık alanlarda maske kullanılması zorunluluğu yarından itibaren kaldırılıyor. Ülkede 28 Haziran'dan itibaren de gece sokağa çıkma yasağına son verilecek.

Yunanistan Sivil Savunma ve Kriz Yönetim Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, 28 Haziran itibarıyla ayrıca kafe, restoran ve spor salonları gibi kapalı alanlarda iki doz aşı olan çalışanlar için test zorunluluğu olmayacağını, açık havada düzenlenecek konser ve düğün gibi etkinliklere 300 kişinin katılabileceğini, düzenli plajlarda 1000 metrekarelik alanda 120 kişinin bulunabileceğini bildirdi.

Hardalias, kapalı alanlarda ise maske kullanımının istisnasız olarak zorunlu olduğunu belirtti.

Yunanistan’da, COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında yaklaşık 7 ay kapalı kalan restoran ve kafeler, 3 Mayıs’tan itibaren dış mekanlarda gerekli mesafe ve sağlık kurallarına uyarak yeniden hizmet vermeye başlamıştı.