İspanya'da 2 katlı bina çöktü: 4 ölü, 16 yaralı

İspanya'daki Balear Adaları'nın en büyük adası Mallorca'da, iki katlı bir restoran binası çöktü. Akşam saatlerinde meydana gelen olayda, en az dört kişinin öldüğü, 16 kişinin yaralandığı açıklandı.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, acil durum servisleri, sosyal medya platformu X üzerinden yaptıkları açıklamada, yedi kişinin "çok ağır yaralı" olduğunu, diğer dokuz kişinin ise ağır yaralı olduğunu bildirdi. Yaralılar Palma'daki hastanelere kaldırıldı.

Yerel polis sözcüsü, acil durum ekiplerinin arama-kurtarma çalışmalarını tamamlama aşamasında olduğunu ve bölgeyi güvenceye aldığını açıkladı. Polis sözcüsü, "Bu yüzden sessiz olmanızı rica ediyoruz çünkü birilerini duyup duyamadığımızı görmek için sessizliğe ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

"Teras çöktü, muhtemelen aşırı ağırlıktan"

Enkaz altında kalanların olabileceği ihtimalini yadsıyamadıklarını anlatan sözcü, "Teras çöktü, muhtemelen aşırı ağırlıktan" ifadelerini kullandı. Binanın neden çöktüğünü tespit etmek için başlatılan incelemenin devam ettiğini anlatan yerel polis sözcüsü, olaya ilişkin ilk ihbarın dün yerel saatle 20.00 sıralarında yapıldığını söyledi.

Acil durum servisleri de ihbarların ardından itfaiye ve polis ekiplerinin hızla olay yerine intikal ettiğini, bunun yanı sıra psikologların da çağrıldığını kaydetti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, X hesabından yaptığı açıklamada, olayın "sonuçlarını yakından takip ettiğini" belirterek, yerel ve bölgesel yetkililer ile konuştuğunu, merkezi hükümetin "gerekli olan tüm araç ve güçlerle" yardım etmeye hazır olduğunu söyledi.