İspanya'da 2026 harcama planı Meclis'ten döndü

İspanya'da parlamentonun alt kanadı, hükümetin sunduğu 2026 yılı harcama tavanı teklifini kabul etmedi. Oylama sonucu, hükümetin bütçe sürecini yeniden rayına oturtma çabalarına önemli bir engel oluşturdu.

Teklif, borçlanma maliyetleri hariç kamu harcamaları için 216,2 milyar euroluk bir üst sınır öngörüyordu. Bu miktar, geçen yılın planına kıyasla yüzde 8,5 oranında artış anlamına geliyordu. Ancak öneri; Halk Partisi (PP), aşırı sağcı Vox, Katalan bağımsızlık yanlısı Junts ve sol parti Podemos tarafından desteklenmedi.

Oylamada 178 milletvekili plana karşı çıkarken, 164 vekil kabul yönünde oy verdi; beş milletvekili ise çekimser kaldı.

İspanya, gerekli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle son iki yıldır yeni bir genel bütçe çıkaramadı ve 2023 hesaplarını hem 2024 hem de 2025 için geçerli kıldı. 2026 için belirlenen harcama tavanının reddedilmesi, hükümetin çıkmazı aşmasını ve normal bütçe takvimine dönüşünü daha da güçleştiriyor.

Mali çerçeve için yeni bir oylama yapılabilir

Hükümetin mali programı, artan harcamaları 2026'da bütçe açığının GSYH'nin yüzde 2,1'ine indirilmesi hedefiyle dengeliyordu. Bütçe Bakanı Maria Jesus Montero, yürütmenin 2026 bütçesi hazırlıklarını sürdüreceğini ve tasarının gelecek yılın ilk aylarında parlamentoya sunulacağını açıkladı. Bu durum, kış aylarında mali çerçeve için yeni bir oylamanın yapılabileceği anlamına geliyor.

Hükümet, yeni bir bütçenin bölgelere ve yerel yönetimlere daha fazla kaynak sağlayacağını vurguluyordu.