İspanya’da asgari ücrete yüzde 8 zam yapılacak
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, asgari ücrete yüzde 8 zam yapılarak, mevcut durumda aylık net 1000 euro olan ve yılda iki kez ikramiyeli olmak üzere 14 kez ödenecek asgari ücretin bin 80 euroya çıkarılacağını duyurdu.
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Sanchez, Ukrayna-Rusya savaşının sosyal ve ekonomik etkilerini anlatmak üzere Senato’da yaptığı konuşmada asgari ücret zammını yüzde 8 olarak açıkladı. Başbakan, “Bu yeni zamla birlikte asgari ücreti İspanyolların ortalama maaşının yüzde 60’ına karşılık gelecek bir seviyeye çıkardık. Böylece, işçilerimize karşı demokratik zorunluluğumuzu ve yasama sürecindeki taahhütümüzü yerine getirdik” dedi.