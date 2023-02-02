İspanya’da asgari ücrete yüzde 8 zam yapılacak  

Sanchez, Ukrayna-Rusya savaşının sosyal ve ekonomik etkilerini anlatmak üzere Senato’da yaptığı konuşmada asgari ücret zammını yüzde 8 olarak açıkladı. Başbakan, “Bu yeni zamla birlikte asgari ücreti İspanyolların ortalama maaşının yüzde 60’ına karşılık gelecek bir seviyeye çıkardık. Böylece, işçilerimize karşı demokratik zorunluluğumuzu ve yasama sürecindeki taahhütümüzü yerine getirdik” dedi.