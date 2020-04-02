İspanya'da bir günde 950 kişi hayatını kaybetti

02 Nisan 2020

İspanya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 950 kişi yaşamını yitirdiği açıklanırken Ülkede vaka sayısı bir günde yaklaşık 8 bin 102 arttı.



Dün 102 bin 136 olarak açıklanan vaka sayısı bugün 110 bin 238'e yükseldi. Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı bir günde 864 artarak 9.053'den 10.003'e çıktı.

İran'da koronavirüs kaynaklı ölümleri sayısı 124 arttı

İran Sağlık Bakanlığı yetkililerinin verdiği bilgiye göre, koronavirüs salgını nedeniyle İran'da son 24 saatte yaşamını yitirenlerin sayısı 124 artarak 3 bin 160'e ulaştı.



İran'da koronavirüs vakası sayısı ise 50 bin 468'e yükseldi. Dün bu sayı 47.593 olarak açıklanmıştı.