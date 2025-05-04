İspanya’da büyük elektrik kesintisinin nedeninin belirlenmesi günler sürebilir

İspanya Ekolojik Geçiş Bakanı Sara Aagesen, 28 Nisan’da İspanya ve Portekiz'de milyonlarca kişiyi etkileyen geniş çaplı elektrik kesintisinin nedeninin henüz tam olarak belirlenemediğini ve bu sürecin günler sürebileceğini açıkladı.

El Pais gazetesine konuşan Aagesen, elektrik kesintisinin kaynağının araştırıldığını belirterek, "Net bilgilere ulaşmak ve bunları tam bir şeffaflıkla iletebilmek için son derece dikkatlice ve sorumluluk bilinciyle soruşturmayı yürütüyoruz" dedi.

"Nükleer santrallerle alakası yok"

Aagesen, bazı çevrelerin kesintiyle yenilenebilir enerji kaynakları arasında bağlantı kurmasına tepki göstererek, bunun 'sorumsuzluk ve basite indirgeme' olduğunu ifade etti. Benzer şekilde, nükleer santrallerin kademeli kapatılmasının kesintiyle ilişkilendirilmesini de 'saçma' olarak değerlendirdi.

Bakan, 'siber saldırı da dahil hiçbir ihtimalin göz ardı edilmediğini' vurgulayarak, teknik olarak oldukça karmaşık bir olayla karşı karşıya olduklarını söyledi. Kesinti sırasında sistemde elektrik salınımlarının tespit edildiğini belirten Aagesen, 'birinci ve ikinci salınımın ardından Avrupa ile bağlantının kesilmesiyle sistemin sıfıra indiğini' aktardı.

"Analiz edilmesi gereken çok sayıda değişken var"

Ayrıca, söz konusu salınımların meydana geldiği beş saniyelik süreçte, analiz edilmesi gereken pek çok değişkenin bulunduğuna dikkat çekerek, "(Kesintinin) Sebebini belirlemek zor, çünkü bu salınımların meydana geldiği beş saniye içinde, her milisaniyede artık analiz edilmesi gereken çok sayıda değişken var" dedi.

Tekrarlanmaması için önlemler alınıyor

İspanya ve Portekiz genelinde yaşanan bu kesinti, 28 Nisan öğle saatlerinde başlamış ve saatler boyunca etkisini sürdürerek birçok sektörü olumsuz etkilemişti. Kesintinin nedenlerini araştırmak üzere oluşturulan komisyonun çalışmaları halen devam ediyor. Aagesen, benzer bir olayın tekrar yaşanmaması için gerekli önlemler üzerinde çalıştıklarını da sözlerine ekledi.